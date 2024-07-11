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من المقرر ان يعقد اليوم في بيصور لقاء يضم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي طلال أرسلان وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبي المنى والشيخ ناصرالدين الغريب. ويتوقع ان يخرج اللقاء بمواقف وصفت بانها تعبّر عن "ثوابت أساسية تُريح الجميع" في طائفة الموحدين الدروز.ووفق معلومات "النهار"، فإن الاجتماع سيكون خلال لقاء عقد صلح عائلي عند آل ملاعب في بيصور، وسيكون فرصة لإحداث تقارب في المواقف على مستوى ما يحصل في غزّة وفي جنوب لبنان. كما سيتم التطرّق إلى موقف الطائفة "الداعم للقضية الفلسطينية تاريخياً"، واستنكار "الحملات المغرضة التي تشوّه تاريخها" على خلفية موقف بعض دروز فلسطين، بحسب مصادر متابعة للتحضيرات للقاء.وتؤكد مصادر التقدمي أن جنبلاط لا يُمكن إلّا أن يدعم كل من يُقاوم إسرائيل، وموقفه اليوم سيكون في هذا السياق، لكن هذا الدعم لا يعني وجود تحالف مع "حزب الله" بل هو عبارة عن تفاهم على مجموعة نقاط . وتُشير المصادر إلى أن اللقاء سيُريح الأجواء الداخلية لدى الدروز قبل موعد انتخابات المجلس المذهبي للطائفة.وكتب كمال ذبيان في" الديار": لقاء بيصور سيكون عنوانه مصالحة عائلية، لكن مضمونه السياسي والوطني والقومي سيكون له انعكاسات ايجايبة على الوحدة في الجبل والاستقرار فيه، ويجري العمل على اقفال ملفي حادثتي الشويفات وقبرشمون، وهما تتجهان الى الحل قضائيا، وسبق ل "الاشتراكي" ان اسقط الحق الشخصي في حادثة الشويفات، وتعمل لجنة مؤلفة من قاضيي المذهب الدرزي نزيه ابو ابراهيم وغاندي مكارم والمشايخ مروان فياض وماجد سري الدين وسليمان عبد الخالق، لايجاد حل لانهاء ذيول حادثة قبر شمون، التي اذا توصلت اللجنة الى حل وتم اسقاط الحقوق الشخصية للضحايا، فان مصالحة متوقعة ان تجرى في مقام السيد عبدالله التنوخي في عبيه.هل سينعكس لقاء بيصور وما سيصدر عنه من مواقف على قضايا سياسية، وما له علاقة بالمجلس المذهبي الدرزي، مع الدعوة الى انتخاب مجلس آخر الشهر المقبل ومشاركة كل القوى الدرزية فيه، بعد مقاطعة انتخابات سابقة للمجلس بدأت منذ عام 2005 وادت الى وجود شيخي عقل للطائفة الدرزية؟هذا السؤال لا يمكن الجواب عنه في الوقت الحاضر، تقول المصادر، ولا بد من الانتظار الى ما سيؤدي اليه لقاء بيصور الذي ما زال محصورا بمعالجة عائلية، لكن تطور الاوضاع هو ما سيفرض نفسه. وسبق حصول لقاءات بين جنبلاط وارسلان ولم يتم التوصل الى حل بشأن المجلس المذهبي كما الانتخابات النيابية، وهذه مواضيع تبقى مرتبطة بظروفها. وسبق ان حصل توافق على قانون المجلس المذهبي كما على شيخ عقل، وعين الشيخ سليمان ابو دياب (ابو علي) وتم نزع الشرعية عن شيخ العقل الراحل بهجت غيث، الذي ربح الطعن الذي قدمه الى المجلس الدستوري وبقي شيخا للعقل.ففي هذا الوقت الخطر الذي يمر به لبنان، والذي يعاني من ازمات على مختلف الصعد منذ عقود، وكان آخرها الشغور الرئاسي، فان لقاء بيصور قد يؤسس لوحدة قرار داخل الطائفة الدرزية يساهم في مبادرة وطنية، تنقذ لبنان من الانهيار الكامل وهي من مؤسسيه.