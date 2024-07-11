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لبنان
رحلة باصات النقل المشترك انطلقت: خطّ واحد من أصل11
Lebanon 24
11-07-2024
|
22:52
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أطلق وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أول من أمس،خطّ حافلات النقل المشترك على خط نهر الموت - الحمام العسكري، وهو خطّ واحد من أصل 11 خط سير تشملها خطة الوزارة لتشغيل 96 باصاً، على أن يتم «تشغيل بقية الخطوط قبل نهاية أيلول المقبل»، بحسب المدير العام للسكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.
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وكتبت" الاخبار": تشغيل الخطّ لم يكن أمراً سهلاً، إذ مضى على جهوزية الباصات، ميكانيكياً، أكثر من سنتين، ولم تتمكن الوزارة ومصلحة النقل وسكك الحديد من تشغيل الباصات، إلا بعدما جرت خصخصة التشغيل بشكل كامل.بلغت كلفة الراكب على باصات النقل المشترك 70 ألف ليرة، ويتوقع نصر بدء تشغيل الخطّ الثاني الذي ينطلق من نهر الموت نحو منطقة الكونكورد - شارع دونان، الأسبوع المقبل، بالكلفة نفسها. لكن إطلاق خط النقل الأول لم يكن سلساً بلا مشاكل، إذ «تعرّض عدد من الباصات على خط النقل الأول - نهر الموت - الحمام العسكري، لمضايقات ومحاولات إيقاف عن العمل من قبل متضررين يقودون سيارات نقل مخالفة» بحسب نصر.
ويأتي إطلاق هذه الخطة بعد تأخير طويل سببه «عدم قدرة الدولة على توفير سائقين للحافلات، فالراتب الأعلى لآخر 27 سائقاً في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك يبلغ 2.5 مليون ليرة»، وفقاً لحمية. ونتيجة لإعراض السائقين عن التقدم لوظيفة في القطاع العام، قامت وزارة الأشغال بطرح مزايدة عمومية عبر هيئة الشراء العام، الرابح فيها من يعطي نسبة أعلى من الأرباح للدولة، وبالتالي فازت شركة الأحدب التي طرحت عرضاً يقضي بإعطاء الإدارة 10% من إيراداتها قبل حسم النفقات التشغيلية. ويشير نصر إلى أن «الإدارة لم توافق على الرأي الذي كان يفضّل الحصول على نسبة من الأرباح الصافية بدلاً من الإيرادات الإجمالية». ولفت إلى «وجود آليه معلوماتية وميدانية للرقابة على المشغّل من خلال تحديد عدد التذاكر التي بيعت خلال الشهر، ثمّ حسم 10% منها»، وأشار إلى «إلزام المشغل بصيانة وتشغيل الباصات، والمحافظة على حالتها»، ولفت إلى «قيام الشركة الفائزة بتغيير حلّة الباصات على حسابها الخاص».
وبحسب دفتر الشروط وملاحقه، قسّمت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك خطوط النقل إلى 5 مجموعات، من أ إلى هـ وفقاً لطول الخط، ومدة الرحلة، وعدد المحطات، حيث لا توجد رحلات مباشرة من دون توقف. وتحتوي المجموعات الخمس على 11 خطاً، ذهاباً وإياباً، وهي على الشكل التالي: المجموعة أ: نهر الموت - الحمام العسكري، نهر الموت - الكونكورد، العدلية - الجامعة اللبنانية (مجمع الحدث)، مار مخايل - الكونكورد، ومن وإلى مار مخايل. المجموعة ب: ساحة الشهداء - الدامور، مار مخايل - خلدة، نهر الموت - مستشفى بعبدا. مجموعة ج: العدلية - شتورة. مجموعة د: خلدة - صور. مجموعة هـ: المتحف - طرابلس.
وتراوح تكلفة الراكب، وفقاً لدفتر الشروط، من 70 ألفاً على الخطوط القصيرة من الفئة أ داخل مدينة بيروت، إلى 170 ألف ليرة على الخط من الفئة د، وصولاً إلى 200 ألف ليرة على الخط من الفئة هـ. على أنّ ساعات العمل على الخطوط كلّها تبدأ من السادسة صباحاً، وتنتهي عند الثامنة مساءً، من دون تحديد عدد معيّن للرحلات يومياً. كما قسّمت المصلحة باصاتها على الخطوط بحسب أحجامها، فوضعت الباصات الكبيرة من فئة «IVECO» التي تتّسع لـ 63 راكباً في بيروت، والباصات الصغيرة «MITSUBISHI» التي تستوعب 24 راكباً على الخطوط الطويلة بين بيروت والمناطق.
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