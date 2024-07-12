اشارتان في خطاب نصرالله تثيران التساؤل

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لا يزال خطاب الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي ألقاه الاربعاء الماضي يثير الكثير من التساؤلات وتحديداً لدى المعنيين بالتفاوض بشأن وقف اطلاق النار في قطاع غزة وتالياً في جنوب لبنان، ولعل بعض النقاط التي طرحها كانت مدار نقاش وبحث جدي.وبحسب مصادر مطلعة فإن اسئلة طرحت من قبل بعض الديبلوماسيين عن نقطتين اساسيتين، الاولى لماذا تقصد نصرالله الحديث بشكل بالغ الصراحة عن ان "حزب الله" سيوقف اطلاق النار فور انتهاء وقف اطلاق النار في غزة "من دون اي ترتيبات"، وهل هناك مسعى لكي يعيد الحزب الوضع الى ما كان عليه من دون اي نقاش او تفاوض او تسوية حدودية شاملة؟وتلفت المصادر إلى أن النقطة الثانية التي طرحها نصرالله والتي اثارت الاهتمام، هي الحديث المباشر عن ان التفاوض يتم مع حماس، فهل اعطى نصرالله الاشارة لحماس بأنه مستعد للاستمرار بالدعم العسكري، وعليه يمكن لها ان تتشدد خلال التفاوض؟