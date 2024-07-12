Advertisement

لبنان

اشارتان في خطاب نصرالله تثيران التساؤل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-07-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1221829-638563692471342864.jpg
Doc-P-1221829-638563692471342864.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال خطاب الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي ألقاه الاربعاء الماضي يثير الكثير من التساؤلات وتحديداً لدى المعنيين بالتفاوض بشأن وقف اطلاق النار في قطاع غزة وتالياً في جنوب لبنان، ولعل بعض النقاط التي طرحها كانت مدار نقاش وبحث جدي.
Advertisement

وبحسب مصادر مطلعة فإن اسئلة طرحت من قبل بعض الديبلوماسيين عن نقطتين اساسيتين، الاولى لماذا تقصد نصرالله الحديث بشكل بالغ الصراحة عن ان "حزب الله" سيوقف اطلاق النار فور انتهاء وقف اطلاق النار في غزة "من دون اي ترتيبات"، وهل هناك مسعى لكي يعيد الحزب الوضع الى ما كان عليه من دون اي نقاش او تفاوض او تسوية حدودية شاملة؟

وتلفت المصادر إلى أن النقطة الثانية التي طرحها نصرالله والتي اثارت الاهتمام، هي الحديث المباشر عن ان التفاوض يتم مع حماس، فهل اعطى نصرالله الاشارة لحماس بأنه مستعد للاستمرار بالدعم العسكري، وعليه يمكن لها ان تتشدد خلال التفاوض؟
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:12 | 2024-07-12
04:01 | 2024-07-12
04:00 | 2024-07-12
04:00 | 2024-07-12
03:47 | 2024-07-12
03:38 | 2024-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24