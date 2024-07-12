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لبنان

المعارضة تفتح الباب لتعديل مبادرتها: لا اشكالية مع بري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-07-2024 | 01:30
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قال مصدر معارض " إن المبادرة التي قامت بها المعارضة كخارطة طريق رئاسية ليست جامدة ، ومن الممكن أن يكون هناك تعديل بالشكليات في موضوع التشاور ولكن ليس بالأساس الجوهري وهو الدستور".
 المصدر لفت الى" أن المعارضة حسنة النية في الملف الرئاسي وليس لديها أي إشكالية شخصية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أبداً ، ولكن التحدث عن المبادرة بخفة وبإستهزاء لا يخدم ملف إنتخاب رئيس ، وأن النواب الذين إنتقدوا المبادرة بشكلٍ غير لائق بالعلن أو في اللقاءات غير المعلنة لم يقدموا شيئا  لإنضاج المبادرة الرئاسية". 
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المصدر لفت الى أنه من يريد أن يمنع زواج إبنته يقوم برفع مهرها ، وهذه هي مشكلتنا مع "الفريق الممانع" في ملف رئاسة الجمهورية".
في المقابل، زوار عين التينة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله" إن رئيس حزب"القوات اللبنانية" سمير جعجع "ناكر للجميل"، فهو لم يقدر رفضي عرض رئيس "التيار الوطني الحر" النائب  جبران باسيل الرامي الى حوار وانتخاب بنصاب مؤمن وبمن حضر من الكتل، وقد رفضت ذلك دون اي عناء تفكير، لانه لا يمكن القبول بعزل اي مكون لبناني، وخصوصا "القوات اللبنانية". لكن الغريب ان هذا الموقف يقابل بجحود غير مفهوم، وتشن الحملات السياسية المعلومة الاهداف والنيات، لكن سيأتي اليوم ويدركون قيمة موقفي".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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