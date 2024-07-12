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لبنان

حكم قضائي بارز: ما علاقة ماركات الثياب والاكسسوارات العالمية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-07-2024 | 01:45
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قال  مصدر حقوقي رسمي بارز  إن القضاء في لبنان لا يزال بألف خير بالرغم من كل ما يحصل من تخبطٍ سياسي ينعكس على الجسم القضائي ككل.
 وفي التفاصيل، كما اوردها ، أن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فاطمة جوني قد أصدرت، ولأول مرة، قرارا حاسما وجازما يشكل سابقةٍ في حماية الملكية الفكرية، قضى بفرض غرامات عالية جداً لعدد من الأشخاص والمحال التي تبيع ثيابا واكسسوارات مقلّدة ومزورة  لماركات عالمية شهيرة".
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 واشار الى "أن هذا الحكم الذي صدر لأول مرة بهذه الطريقة أعطى دفعا  للوكلاء في لبنان وللوكالات الأم في فرنسا وغيرها من الدول لمتابعة الإستثمار في لبنان وعودة الثقة بالقضاء الذي من المفترض أن يتابع بهذه الوتيرة من أجل المحافظة على خصوصية لبنان من ناحية الملكية الفكرية ومنع التقليد والتزوير وبيع المزور" . 
المصدر الحقوقي ختم" بأن الحكم الذي صدر بادرة خير في مسارٍ يجب أن يستمر ليأخذ كل ذي حقٍ حقه".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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