حكم قضائي لصالح الصحافيين شربل وسركيس

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أصدرت محكمة المطبوعات في جبل لبنان بتاريخ ١١-٧-٢٠٢٤ حكما في الشكويين المقامتين من الصحافيين بشارة شربل وآلان سركيس بتاريخ ١٦-٦-٢٠٢٢ بواسطة وكيلهما المحامي زياد اسبر، بوجه كل من طارق ترشيشي وجورج سولاج وشركة الجمهورية نيوز كورب ش.م.ل على أثر مقال نشر في جريدة "الجمهورية" تناولهما اثناء ممارسة عملهما في جريدة "نداء الوطن" .وقضى القرار بإدانة كل من المدير المسؤول ترشيشي والمدير العام رئيس التحرير سولاج بجنحة الذم ونص على حبسهما ثلاثة اشهر واستبدال العقوبة بغرامة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية .كذلك قضى الحكم بإدانة شركة الجمهورية نيوز كورب ش.م.ل ممثلة برئيس مجلس ادارتها ادوار سعادة بجنحة الذم وبنشر الحكم وتغريمها بمبلغ قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية.كما قضى بإلزامهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بأن يسددوا لكل من بشارة شربل وآلان سركيس مبلغا قدره مئتا مليون ليرة لبنانية.