"علاقة" بدأت بين غزة ولبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف تفاصيلها

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنه "بعد 9 أشهر من هجوم 7 تشرين الأول الماضي، أصبح من الممكن القول بثقة إنَّ منطقة شمال إسرائيل مع لبنان بات جزءاً من "غلاف قطاع غزة"، وذلك باعتبار أنّ الجبهتين مترابطان مع بعضهما البعض بحسب ما يقول "حزب الله".

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واعتبر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنّ الوعد بأن إسرائيل سوف ترد بقسوة على كل استفزازات "حزب الله" بعد حرب لبنان الثانية 2006، قد تلاشت وتبددت، وأردف: "لقد جلبنا السلام، هكذا قال المسؤولون عن تلك الحرب، واتفق المعلقون، على الأقل معظمهم، مع ذلك".

وتابع: "إذا كان الصراع في لبنان نتيجة، كما يقول أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، لما يحدث في غزة، فيجب على الحكومة الحالية أن تتوصل إلى ترتيب يعيدُ المختطفين وينهي الحرب في الجنوب ويهدئ الشمال".

وأشار التقرير إلى أن التصريحات الغاضبة الآتية من الإسرائيليين في الجولان ومستوطنات شمال إسرائيل، تكشف أنه لا يمكن الإستمرار بالوضع الحالي، ويضيف: "ما لم تتمكن إسرائيل من فعله حتى الآن خلال الأشهر الطويلة من القتال في غزة، من المشكوك فيه للغاية أن تتمكن من فعله في لبنان".

ورأى التقرير أنه على إسرائيل حماية سكانها الذين يشعرون بسخط كبير، وأضاف: "إتمام صفقة في غزة وإنهاء ووقف التوتر مع لبنان هو أول خطوة. يجب إعادة التموضع واتخاذ مبادرة لمرحلة جديدة. قبل كل شيء، يجب الاستفادة من الهدوء الذي سيأتي من أجل صياغة مفهوم أمني صحيح للتحديات التي ستبقى قائمة لاحقاً".

وفي وقتٍ سابق، تحدّث المُحلّل الإسرائيلي إيهود يعاري عن تفاصيل المعركة القائمة بين "حزب الله" وإسرائيل، بالإضافة إلى مسارها الذي يرتبط بتطورات الوضع الميداني حالياً.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "srugim" وترجمهُ "لبنان24"، فقد قال يعاري إنه "خلافاً للتقديرات القائمة حالياً، فإنه لا أحد يضمنُ أنه بعد انتهاء الحرب في غزة سيوقف حزب الله النار في الشمال"، مشيراً إلى أنه في كلامه هذا يستندُ إلى رسائل ينقلها المسؤولون في لبنان إلى قادة ومسؤولين في الدول الغربية.

ويُشير يعاري إلى أنَّ "حزب الله" يقول إنه سيُوقف إطلاق النار عندما يكون هناك وقفٌ لحرب غزة، ويضيف: "في المقابل، فإنه في حال استمرت إسرائيل بملاحقة حركة حماس في غزة، فإنه لا وعود من حزب الله بتطبيق سيناريو وقف المعركة على صعيد جنوب لبنان".

وعن إمكانية الوصول إلى إتفاقٍ مع "حزب الله"، يقول يعاري: "هناك فكرة تقول بأنه على حزب الله الانسحاب إلى شمال نهر الليطاني، لكنّ التنظيم اللبناني يقول إنَّ ذلك غير وارد. مع ذلك، فإن وقف حرب غزة استناداً لاتفاق وقف إطلاق النار لا يعني أن الحرب لن تستمر في الشمال مع لبنان، وبالتالي فإن حزب الله يحتفظ بمبادرته مواصلة اطلاق النار كلما حدث حادثٌ في غزة.. فعلياً، هذه هي الرسائل التي تأتي من لبنان".