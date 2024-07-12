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لبنان

منذ حزيران... كيف حوّل "حزب الله" الجولان إلى جبهة مشتعلة؟

Lebanon 24
12-07-2024 | 05:45
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل اعلام إسرائيلية أشارت إلى ارتفاع عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان في الجولان السوري المحتل منذ بداية شهر حزيران، ولفتت إلى ارتفاع بمئات النسب في عدد صفارات الإنذار في هذه المنطقة إثر عمليات لـ"حزب الله".
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وتظهر معطيات نشرتها القناة "12" الإسرائيلية أن "الساحة الهادئة تحوّلت الى نقطة جديدة في القتال بالشمال".
 
وأفادت عن سماع ما معدله أكثر من 5 صفارات إنذار يومياً في مستوطنات الجولان منذ بداية شهر حزيران، بينما كان يُسمع أقل من إنذار في الجولان يومياً حتى شهر آذار، ما يشكل ارتفاعاً حاداً في النسبة وصل إلى أكثر من 450% مقارنةً بالأشهر السابقة.

وارتفع متوسط عدد الإنذارات يومياً إلى 6.3 في الأيام العشرة الأولى من شهر تموز، مقارنة بشهر حزيران بـ4.7، وشهر أيار بـ1.5. فيما سجلت معظم الإنذارات بنسبة 61% في شمال الجولان، و39% في جنوب الجولان. (الميادين)
 
 
 

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