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لبنان
جولة طرابلسية للعمل الوطني في "التيار الوطني الحر"
Lebanon 24
12-07-2024
|
05:47
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استقبل رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس الصحافي رامز الفري، نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للعمل الوطني ربيع عواد في سياق جولته في المدينة يرافقه وفد من مسؤولي التيار في طرابلس.
بداية شكر عواد للفري والحضور استقبالهم ،مثنيا على "دور الرابطة الجامع والمنفتح على أطياف المجتمع اللبناني"، مؤكدا أنه "بالحوار والتواصل تبنى المجتمعات المتينة على الأسس الصحية وان اللامركزية الإدارية تساعد على حل عدد كبير من المشاكل" .
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بدوره شكر الفري لعواد حضوره والوفد المرافق متطرقا إلى المشاكل والعقبات الكثيرة التي تواجه المواطن الطرابلسي، مشددا على "مشكلتين أساسيتين الاولى تتعلق بانقطاع الكهرباء والمياه عن المدينة لأيام عدة وما زالت، والمشكلة الثانية المولدات الخاصة في طرابلس التي يرفض أغلبية أصحابها التزام تركيب العدادات أسوة بباقي المناطق"، مطالبا الاستاذ عواد "برفع هذين الموضوعين إلى وزير الطاقة والمياه للعمل على البدء بإيجاد الحلول الناجعة وتطبيق القانون على المخالفين وبخاصة أن المواطن يدفع فاتورتين باهظتين الاولى لكهرباء الدولة شبه الغائبة والثانية للمولدات الخاصة".
ووعد عواد برفع المطالب الى وزير الطاقة و"المتابعة معه بالتنسيق مع رئيس الرابطة والفاعليات الحاضرة للوصول إلى أفضل الحلول وفي أقرب وقت ممكن".
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