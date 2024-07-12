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لبنان

رعد: إنتصارنا سيكون مدوياً إن شاء الله

Lebanon 24
12-07-2024 | 05:53
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قال رئيس كتلة" الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، "إنّ موقفنا عندما تنتهي المفاوضات إلى وقفٍ للعدوان ووقفٍ للحرب على غزة، فما يقبله أهلها والمقاومون فيها سنقبله، وسنبدأ فوراً بوقف إطلاق النار على جبهتنا". 
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أضاف رعد خلال إلقائه كلمتين في المجلسين العاشورائيين في النبطية وجباع : "العدو في مرحلة لا يستطيع فيها أن يشنّ حرباً على لبنان، وهذه ليست آمال ولا توقعات هذه معطيات نعرفها مما نحضّره للعدو ومما نستشعره ونراقبه في أداء العدو، ونحن جاهزون لكل الخيارات" .

 
وختم رعد: "إلتزامنا نهج الحسين وثقتنا بالله وشعبنا الوفي للحسين ونهجه يعصمنا من أن نمكّن عدونا من أن ينال منّا وسنخرجُ منتصرين إن شاء الله وانتصارُنا سيكون مدوياً، لأن فشل الإسرائيلي سيكون مدوياً أيضاً".

 
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