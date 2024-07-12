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لبنان

لماذا يدعو بن غفير وسموتريتش إلى توسيع الحرب مع لبنان؟

Lebanon 24
12-07-2024 | 06:08
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أكد رئيس الحكومة الإسرائيليّة السابق إيهود أولمرت، أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، و"الأمن القومي" إيتمار بن غفير، يدعمان استيطاناً إسرائيلياً لقطاع غزة وجنوب لبنان، وقال إنه "قريباً، سيتمّ العثور على عالم دين يحدد في الكتب المقدسة القديمة آية أو اثنتين تثبتان أن جنوب لبنان كان دائماً وأبداً جزءاً من وطننا المقدس والتاريخي".
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وأقرّ أولمرت أنهما "من أجل هذا الهدف المهلوس، يدفعان إلى حرب شاملة في الشمال، وهو أمر غير ضروري وغير مبرر"، وشدّد على أنه بدلاً من ذلك، يجب التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، ولو أدى ذلك إلى الموافقة على "تعديلات حدودية" طفيفة لا تشكل تهديداً أمنياً حقيقياً لإسرائيل". (الميادين)

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