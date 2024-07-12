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لبنان
خبر يتعلّق بالكهرباء... ما حقيقته؟
Lebanon 24
12-07-2024
|
06:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "كل ما يُشاع عن إفراغ الباخرة العراقية حمولتها من مادة الغاز أويل في الخزانات الرئيسية لمعمل ديرعمار غير صحيح".
وأضافت أنّ "الباخرة لا تزال راسية في عرض البحر، وتنتظر القرار لإفراغ حمولتها".
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لبنان
إقتصاد
باخرة
غاز أويل
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