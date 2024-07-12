خبر يتعلّق بالكهرباء... ما حقيقته؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "كل ما يُشاع عن إفراغ الباخرة العراقية حمولتها من مادة الغاز أويل في الخزانات الرئيسية لمعمل ديرعمار غير صحيح".

وأضافت أنّ "الباخرة لا تزال راسية في عرض البحر، وتنتظر القرار لإفراغ حمولتها".