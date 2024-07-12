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لبنان

خلف تابع حاجات الدفاع المدني في الجنوب

Lebanon 24
12-07-2024 | 06:27
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أشار النائب ملحم خلف الى أنه "في ضوء متابعاتنا الحثيثة أنا والنائب فراس حمدان، في قضية حاجات الدفاع المدني الملحّة في الجنوب، تبلغت مساء أمس من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي توقيعه لمرسوم نقل الإعتماد والبالغ 59.850.000.000 ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة للعام 2024 الى موازنة وزارة الداخلية تأمينا لمتطلبات مراكز الدفاع المدني داخل القرى الحدودية".
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واضاف في تصريح له: "على الرغم من كل شيء، إننا نحيي روح المسؤولية لدى بعض المسؤولين وكبار الموظفين الذين يعون مدى فداحة الحرب الواقعة على أهلنا في الجنوب، ويحاولون بالإمكانات المتاحة الوقوف الى جانبهم".
 
 
وتابع: "نخص بالذكر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه الذي تابع هذه القضية من دون هوادة، ويتابع على مدار الساعة كل قضايا المواطنين من دون كلل. إنه بالفعل الأمين على الجمهورية في أحلك الظروف. كما نخص بالذكر المدير العام لوزارة المالية بالانابة الدكتور جورج معراوي المشهود له بدماثة أخلاقه، الذي سرع اجراءات هذه القضية في مديريته. ألف تحية وتحية لهما، وبفضلهما وأمثالهما القلائل لنا الأمل بقيام الإدارة من جديد. وكل التقدير للدفاع المدني بشخص مديره العميد ريمون خطار وكل الاعتزاز بعناصر الدفاع المدني الشجعان".
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