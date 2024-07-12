دعموش: مراوغة نتنياهو في المفاوضات لن توصله الى نتيجة

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش "ان مسار المعركة الدائرة مع الصهاينة في غزة وفي لبنان هو مسار نصر، ‏فحجم الإرباك والتخبط والفشل والضياع والمأزق العسكري والسياسي ‏والداخلي الذي يعيشه العدو لن يؤدي به الا الى الهزيمة".

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وشدد دعموش في تصريح له على "ان ‏الثبات والشجاعة والبسالة التي تبديها المقاومة في ميادين المواجهة لن تؤدي بها إلا الى نصر واضح وتاريخي". ‏



وأكد "ان المراوغة التي يقوم بها نتنياهو في المفاوضات لن توصله الى ‏نتيجة، ولن تمكنه من فرض شروطه، وليس أمامه إذا أراد أن يتلافى الأسوأ والكارثة التي يمكن ان تصيب كيانه إلا ان يذهب نحو الحل ‏السياسي ويوقف العدوان، وهذا ما بات يقوله العديد من الخبراء والقادة والمسؤولين الصهاينة لنتنياهو وللخروج من أسوأ ورطة يعيشها الصهاينة ‏في تاريخ كيانهم، تسببت بها جبهات المقاومة من غزة الى لبنان والعراق ‏اليمن".‏



