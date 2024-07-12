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لبنان

دعموش: مراوغة نتنياهو في المفاوضات لن توصله الى نتيجة

Lebanon 24
12-07-2024 | 07:21
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رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش "ان مسار المعركة الدائرة مع الصهاينة في غزة وفي لبنان هو مسار نصر، ‏فحجم الإرباك والتخبط والفشل والضياع والمأزق العسكري والسياسي ‏والداخلي الذي يعيشه العدو لن يؤدي به الا الى الهزيمة".
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وشدد دعموش في تصريح له على "ان ‏الثبات والشجاعة والبسالة التي تبديها المقاومة في ميادين المواجهة لن تؤدي بها إلا الى نصر واضح وتاريخي".  ‏
  
وأكد "ان المراوغة التي يقوم بها نتنياهو في المفاوضات لن توصله الى ‏نتيجة، ولن تمكنه من فرض شروطه، وليس أمامه إذا أراد أن يتلافى الأسوأ والكارثة التي يمكن ان تصيب كيانه إلا ان يذهب نحو الحل ‏السياسي ويوقف العدوان، وهذا ما بات يقوله العديد من الخبراء والقادة والمسؤولين الصهاينة لنتنياهو وللخروج من أسوأ ورطة يعيشها الصهاينة ‏في تاريخ كيانهم، تسببت بها جبهات المقاومة من غزة الى لبنان والعراق ‏اليمن".‏

                      
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