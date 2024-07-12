توتّر في طرابلس... شخصٌ تعرّض للطعن والجيش ضرب طوقاً أمنيّاً

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ م.ع طعن ق.م بسكين، في محلة رفاعية - طرابلس.



وحضرت قوة من الجيش إلى المكان، وضربت طوقاً أمنيّاً في المكان، وسط حالة من التوتّر في صفوف سكان المنطقة.