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لبنان

توتّر في طرابلس... شخصٌ تعرّض للطعن والجيش ضرب طوقاً أمنيّاً

Lebanon 24
12-07-2024 | 07:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ م.ع طعن ق.م بسكين، في محلة رفاعية - طرابلس.

وحضرت قوة من الجيش إلى المكان، وضربت طوقاً أمنيّاً في المكان، وسط حالة من التوتّر في صفوف سكان المنطقة.
 
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