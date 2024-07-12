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لبنان

إنطلاق أعمال لجنة الاشراف على انتخابات أعضاء المجلس المذهبي للموحدين الدروز

Lebanon 24
12-07-2024 | 07:40
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إنطلقت اعمال لجنة الاشراف على انتخابات أعضاء المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز التي ستجري يوم الأحد في الخامس والعشرين من شهر آب المقبل، بناء على قرار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى، استنادا الى المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم شؤون الطائفة، حيث صدر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/12/2024.
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ولفت بيان اللجنة، الى أن "محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا عينت لجنة تشرف على انتخابات المجلس المذهبي وتحدد تفاصيل العملية الانتخابية، وقد تألفت من القاضي اسامة اللحام رئيسا للجنة والأعضاء الشيخ نزيه صعب، الدكتور فريد حمدان، المحامي مالك ابو لطيف، الدكتور صلاح الدنف، الاستاذ أنور ضو والعميد جهاد الغريب. وسوف تحدد اللجنة خلال الأسبوع المقبل موعد بدء استقبال طلبات الترشيح وشروط الترشح والانتخاب".
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