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لبنان

إسرائيل تستعدّ للحرب مع "حزب الله"... هذا ما ستقوم به إبتداءً من يوم الأحد

Lebanon 24
12-07-2024 | 08:13
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ شركة الكهرباء الإسرائيلية ستُجري تدريبا حربيا يبدأ يوم الأحد، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، يحاكي حربا واسعة مع "حزب الله" ويشمل إقامة نظام إمداد كهرباء بشكل كامل خلال ساعات.
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وحسب بيان صادر عن شركة الكهرباء، فإن التدريب سيحاكي سيناريو حرب واسعة مع "حزب الله" واستهداف محطات توليد كهرباء ثانوية وانقطاع الكهرباء في مناطق واسعة.

وسينفذ موظفو الشركة ضغطا متزايدا على استهلاك الكهرباء ونقل إمداد الكهرباء إلى محطات توليد بديلة لحالات الطوارئ، بهدف إمداد الكهرباء بشكل منتظم.

وستتنقل خلال التدريب شاحنات كبيرة محملة بمحولات ذات حجم هائل تم اقتناؤها لمواجهة سيناريو حرب متطرف، وسيتم إفراغها وتركيبها وربطها بالكهرباء في أربعة مواقع سرية في شمال إسرائيل.

وستقدم شركة الكهرباء إحاطة صحافية في أحد المواقع التي ستقام فيها محطة توليد ثانوية قرب متجر "إيكيا" في خليج حيفا، بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، سيتحدث خلالها وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، ورئيس شركة الكهرباء دورون أربيلي. (روسيا اليوم)
 
 

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