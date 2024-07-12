توضيح حول امتحانات الكولوكيوم.. هذا ما جاء فيه

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أكد مكتب النائب إيهاب حمادة في بيان، أنه "بعد ما أثير حول امتحانات الكولوكيوم، خصوصا طب الأسنان من جهة، واستحقاق الطلاب للخضوع للامتحانات، وبعد مراجعتنا مع التعبئة التربوية لمدير التعليم العالي بالإنابة الدكتور مازن الخطيب، يهمنا أن نؤكد أنه أعيد الاتصال بطلاب طب الأسنان الراسبين في الامتحان الشفهي ليلا وهم اليوم يخضعون للامتحان العملي، وأن المرسوم ينص على أحقية الطلاب بالترشح لأربع دورات في الكولوكيوم.وأضاف البيان: "الجدير ذكره شكر وزير التربية لاستجابته طلب تمديد مهلة استقبال طلبات الترشح للكولوكيوم سابقا، وذلك استدراكا للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل (أونلاين)، فضلا عن تثبيت اللغة العربية في لغات الامتحانات. لذا اقتضى التوضيح".