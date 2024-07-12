كنيسة مار جرجس اهدن.. معلم ديني على خارطة السياحة المحلية والدولية

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أعلن وزير السياحة وليد نصار في الثالث من تموز 2024، وخلال مؤتمر صحافي لمؤسسة البطريرك اسطفان الدويهي ورعية اهدن زغرتا في بكركي، عن قرار بإدراج كنيسة مار جرجس في إهدن على "خارطة السياحة الدينية المحلية والدولية"، وذلك تكريما للبطريرك اسطفان الدويهي الطوباوي العتيد وبطل لبنان يوسف بك كرم، فما هي اهمية هذه الخطوة بالنسبة لاهدن وللكنيسة؟ وماذا عن تاريخها؟بنيت "كاتدرائية مار جرجس الجديدة بحسب ما كتبه الخوري يوحنا مخلوف بالقرب من الكنيسة القديمة وبدأت الأعمال فيها سنة 1859 ، غير أن الأحداث التي شهدها جبل لبنان ومذابح سنة 1860، وكذلك ثورة يوسف بك كرم ضدّ الأتراك أوقفت البناء زهاء عشر سنوات ثم أكمل سنة 1870 وانتهت الأعمال سنة 1880."وما يميز بناء هذه الكنيسة، ما ذكره المؤرخون عن "الطريقة التي اعتمدها الإهدنيون أي "العونة "، وهي تعبّر عن روح الإيمان والتضامن فيما بينهم، اذ اصطف الأهالي من مقلع قزحيا ، قرب قرية العربة، حتى ساحة الكتلة وراحوا ينقلون الحجارة من يد الى يد .شيّد قبة كنيسة مار جرجس المعلّم بولس ابن الشدياق جرجس يمّين سنة 1898 وساعده سركيس مخائيل موسى شكري كرم، وكلاهما من إهدن، وزينّاها بالنقوش الجميلة حتى غدا من بين أجمل قبب كنائس لبنان. وتحتوي سبعة مذابح كبيرة، مذبح مار جرجس في الوسط، مذبح مريم العذراء عن يمينه ومذبح مار يوسف البتول عن شماله على الجانب الأيمن مذبحان : مذبح مار أنطونيوس البادواني، ومذبح القديسة تريزيا الطفل يسوع الذي كان قديماً مذبح مار سمعان العامودي على الجانب الأيسر، مذبح مار يوحنا مارون ومذبح قلب يسوع الأقدس. الموهف(السكرستيا)في الموهف(السكرستيا) مذبح يقدّس عليه الكهنة أيضاً.بني الموهف سنة 1884 أي بعد أربعة أعوام بعد الانتهاء من بناء الكاتدرائية مبلغ وقدره ستة آلاف ليرة ذهبية دون أن يباع أي متر من أوقاف الرعية، واشترى حبيب بك كرم شجرة زيتون ووقفها للكاتدرائية دلالة على أن يد الله رافقته في هذا البناء، دون أن يضطر الى بيع قطعة أرض للوقف."وبدأت أعمال ترميم كنيسة مار جرجس – إهدن في الشهر الثالث من سنة 2016 حيث عمدت اوقاف رعية اهدن – زغرتا الى اقفال الكنيسة الاثرية، وبدأت فيها اعمال التدعيم والترميم بعدما تم اخراج محتوياتها ونقلها الى كنيسة مار بولس المجاورة لها، بعد التشققات التي طالت جدرانها وشكلت خطرا على بنائها وعلى المصلين فيها، وتم تدعيم الكنيسة المهددة من الداخل والخارج بأعمدة "انابيب" وربطها بجسور من الباطون المسلح تحت اساسات الكنيسة المبنية وفق الطرق القديمة "رك حجر" دون أعمدة او "راديه" وذلك لتفادي التشققات التي ظهرت في الجدران والمذابح والسكرستيا مهددةً الكنيسة الاثرية التي بناها الاهدنيون منذ اكثر من 200 سنة على رابية صغيرة وسط البلدة .ووفق مصادر الرعية فقد بلغ مشروع التدعيم الذي نحو مليون ومئة الف دولار دَفعت تكاليفه الهيئة العليا للاغاثة لان العوامل الطبيعية هي المسؤولة عما آل اليه الوضع راهناً، والتدعيم تمّ وفق دراسة هندسية أشرف على تنفيذها شركة خطيب وعلمي كمستشارين من هيئة الإغاثة وبإشراف مديرية الآثار وبمراقبة وقف إهدن – زغرتا و نفذ المشروع شركة أنطوان مخلوف.وما يضفي على كنيسة مار جرجس اهمية اضافية هو انها تحتضن رفات البطريرك الدويهي مع مجسم له. كما وتحتضن كنيسة مار جرجس جثمان بطل لبنان يوسف بك كرم، الذي فتح ملف دعوى تطويبه بفضل جهود المهتمين وصلوات الناس، والذي يبعث في حناياها بعضاً من نسمات روحه الطاهرة، وقد ارتبط اسم هذه الكاتدرائية باسم "كرم" ويقصدها الكثيرون لرؤية ظاهرة جثمانه غير البالي، ولطلب شفاعته.من الطبيعي بعد كل ما ذُكِر، ان تتحول كنيسة مار جرجس وجهة للسياحة الدينية بعد وضعها على خارطة السياحة الدينية المحلية والدولية مع ما يعني ذلك من تنشيط نسبة الزوار والسياحة الدينية في اهدن والمنطقة .مواكبة لاحتفال تطويب البطريرك اسطفان الدويهي ووضعها على خارطة السياحة الدولية، تم افتتاح مكتبة اهدن التابعة لرعية اهدن زغرتا بالقرب من الكنيسة وهي تضم مجموعة من الكتب الدينية والتماثيل والأيقونات وتماثيل وصور خاصة بالطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي. (الوكالة الوطنية للاعلام).