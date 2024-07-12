احذروا المرور على هذا الطريق لمدّة 3 أيام!

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صــــدر عــــن المديريــة العامــــة لقـــوى الامـــن الداخلـــي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:إلحاقًا لبلاغنا السّابق بتاريخ 25/03/2024 المُتعلّق بتنفيذ إحدى الشركات المتعهّدة لأعمال تمديد قساطل مياه الشفة ما بين محطة الرّيشاني- مفرق الشويفات لغاية مصرف "سوسيته جنرال" سابقًا – جسر كفرشيما اعتبارًا من تاريخ 26/03/2024 ولغاية 26/06/2024.ستقوم الشّركة عينها في المكان المذكور بأعمال تمديد لقساطل المياه لمدّة /3/ أيّام.ستؤدّي هذه الأعمال التي ستنفّذ على المسلك الشرقي باتجاه جسر كفرشيما، إلى اعتماد المسلك الغربي للسير بالاتجاهين.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام".