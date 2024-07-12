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لبنان

طائرة إسرائيليّة تستهدف دراجة ناريّة... ماذا في المعلومات؟

Lebanon 24
12-07-2024 | 09:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة على طريق راشيا الفخار - سوق الخان.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، سقط جريحٌ ونُقِلَ إلى المستشفى.
 
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