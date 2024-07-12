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لبنان

زحمة سير خانقة على اوتوستراد المتن السريع.. ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
12-07-2024 | 10:31
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 أدى تعطل صهريج على اوتوستراد المتن السريع صعودا الى زحمة سير خانقة وصلت إلى محول رومية، فيما العمل جار على تسهيل حركة المرور.
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لبنان

اوتوستراد المتن

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