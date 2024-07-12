حجار من الدوير: نعمل لمساعدة الناس كأن الوضع مستقر

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زار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، مركز الشؤون الاجتماعية التابع للوزارة في بلدة الدوير، وعقد اجتماعا اطلع فيه على وضع المركز وحاجاته، ثم تفقد أقسامه، وقال: "جولتي الجنوبية انطلقت صباح اليوم، من صيدا، حارة صيدا، المعمارية، فمجمع نبيه بري للمعوقين في الصرفند ومركز الشؤون الاجتماعية في الصرفند، ثم تفقدت مركز الشؤون الاجتماعية في بلدة الدوير ومركز النبطية الجديد. بعد ذلك، زرت بالمروانية".وأوضح أن "الهدف من هذه الزيارات الاطلاع على عدد من المشاريع سبق وأطلقناها في مراكز الخدمات ومتابعتها"، لافتا إلى أن "هناك مشاريع تحتاج إلى إطلاقها والتعرف في الوقت نفسه على الحاجات في عدد من المراكز"، وقال: "نحن نقيم مسيرة المشاريع التي أطلقت، في عز مرحلة اللاستقرار، أي في ظل ما نعيشه من حرب في الجنوب ، نحن نعمل كأن الوضع مستقر، بهدف مساعدة الناس وخدمتهم".وتحدث عما "تم تنفيذه منذ 10 أشهر حتى اليوم، رغم الأوضاع الصعبة"، وقال: "نحن نريد الاستمرار في العمل في مراكزنا، ونريد أن نؤمن خدماتنا وندعم فريق عملنا وموظفينا لكي ينالوا الراتب اللائق ولكي نستمر في مشاريعنا كوزارة في هذا المجال".وأضاف حجار: "في وزارة الشؤون الاجتماعية، منذ اليوم الأول للحرب في الجنوب، أطلقنا 5 سيارات مجهزة من أجل الدعم النفسي والصحة الإنجابية. في مراكزنا بمعظمها في الجنوب هناك أطباء من كل الاختصاصات، وبكلفة بسيطة جدا. لقد أطلقنا حضانات. كما أدخلنا تجهيزات إلى مراكزنا لكي تستوعب وتستجيب لكل الحالات الطارئة. ووزعنا معونات لكل مراكز الخدمات والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني وجمعيات عدة".بعد ذلك، زار الوزير حجار والوفد المرافق مركز الخدمات الاجتماعية في مدينة النبطية في مبناه الجديد في مجمع بدر الدين الخيري، وكان في استقباله النائب ناصر جابر، وبعد جولة في أقسام المركز، عقد اجتماع موسع، تحدث فيه النائب ناصر جابر، مطالبا بـ"بعض الحاجات التي يحتاج إليها المركز ومراكز أخرى في المنطقة.بدوره، شرح رئيس بلدية النبطية الدكتور كحيل "خطة عمل البلدية في مواكبة تقديم الخدمات والمساعدات إلى النازحين من البلدات التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي.