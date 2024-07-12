ضربات جديدة.. ماذا استهدف "الحزب" مساءً؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع للعدو الإسرائيلي.

وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 5.20 مساء، وقد استهدفت موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخيّة.

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