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لبنان

ضربات جديدة.. ماذا استهدف "الحزب" مساءً؟

Lebanon 24
12-07-2024 | 11:28
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع للعدو الإسرائيلي.
 
وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 5.20 مساء، وقد استهدفت موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخيّة.
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كذلك، استهدف الحزب، مساءً، مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة راميم بقذائف المدفعية.
 
 
 
 
 
 
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