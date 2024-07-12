"مواقع حساسة" قرب لبنان قد يقصفها "حزب الله".. تعرفوا إليها!

نشر موقع "الخنادق" المعني بالدراسات الإستراتيجية، تقريراً قال فيه إن منطقتي صفد وطبريا تعتبران من أهم المناطق في شمال فلسطين المحتلة، وذلك نظراً لموقعهما الجيوستراتيجي من جهة، ولما تحويهما من أهداف حساسة إسرائيلية، سيكون لاستهدافهما من قبل حزب الله أثيراً كبيراً ومهماً.

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فما هي أبرز المعلومات حول هاتين المنطقتين، وأبرز الأهداف فيهما؟



أولاً بالنسبة لطبريا:



- هي مدينة تقع في المنطقة الشمالية من فلسطين المحتلة، في الجليل الأسفل وفي وادي طبريا، وهي المدينة الوحيدة على الشاطئ الغربي لبحر الجليل (أو بحيرة طبريا). لذلك تعدّ هذه المدينة في الخطوط الأمامية من ناحية جبهة الجولان السوري المحتلّ، ولديها أهمية كبيرة عند اليهود، كونها من المدن الأربعة المقدسة لديهم في التاريخ.



- يقدر عدد مستوطنيها بأكثر من 50 ألف نسمة، وتبلغ مساحتها حوالي 11 كم مربع، ويدخل في نطاقها شريط ساحلي يبلغ طوله 7.7 كيلومتراً.



- تعتبر طبريا اليوم مركزاً سياحياً مهماً، كما تشكّل مركزاً صناعياً وتجارياً إقليمياً.



- حاولت المقاومة الفلسطينية (حركة حماس) تنفيذ عملية استشهادية فيها خلال العام 1999، وكان لهذه المنطقة نصيبها من صواريخ المقاومة اللبنانية خلال حرب تموز 2006، حيث سقطت عشرات الصواريخ في المدينة ومحيطها وأدت إلى وقوع أضرار في الممتلكات والى سقوط إصابات.



- أبرز الأهداف العسكرية والإقتصادية فيها:



1- هناك 32 فندقا فيها، ويضمون 4145 غرفة (من المخطط حتى العام 2025 رفع العدد الى 11 ألف غرفة).



وأبرز الفنادق في هذه المنطقة ليوناردو كلوب (32.786449425444836, 35.54169480808923)



2- الطريق رقم 77 والطريق رقم 90 (أحد الطرق الطولية الرئيسية في فلسطين المحتلة الذي يصل مدينة إيلات بمستوطنة المطلة).



3- محطة حافلات مركزية مملوكة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (32.7869959212775, 35.53636854534562).



4- هناك مخطط لبناء خط سكة حديد العفولة – طبريا ومحطة قطار طبريا بالقرب من الملعب البلدي.



5- مركز الشرطة عند مدخل المدينة الاستيطانية: 32.794698429778606, 35.525705006602855.



6- فندق "منزل الجندي" الخاص بجنود الاحتلال: 32.793118094722374, 35.539648096115.



7- مركز التجنيد العسكري: 32.792133763348325, 35.539120013392356.



8- منطقة كيدمات جليل الصناعية: 32.7866192480244, 35.463359147948125.



9- قاعدة هار نيميرا: وهي قاعدة استراتيجية لجيش الاحتلال، التي استهدفها حزب الله في الرد على استشهاد المجاهد ميثم العطار (الذي اغتيل في مدينة شعث). وبحسب وسائل الإعلام الأجنبية والإسرائيلية فإن هذه القاعدة المجهولة لدى الكثيرين في كيان الاحتلال، هي مكان تخزين الأسلحة النووية وغير التقليدية.



10- مركز يغال ألون للتعليم والتدريب العسكري: 32.9022528787101, 35.419095706021395.



11- هشومير هفات: 32.761177853505025, 35.401043527145355.



12- قاعدة بيلون (قاعدة فرقة باشان الخاصة بالجولان ومزارع شبعا المحتلة): 32.957765085960496, 35.548066667391986.



13- قاعدة تسالمون غدان التدريبية: 32.878369705945694, 35.373278207501215.



14- قاعدة شمشون التابعة لفيلق التكنولوجيا والاتصالات: 32.76609176208954, 35.39409816030626.



ثانياً بالنسبة لصفد:



- صفد هي المدينة التي تعتبر عاصمة الجليل الأعلى، وتطل على بحيرة طبريا من الجنوب الشرقي وسلسلة جبال ميرون من الغرب.



- هي واحدة من "المدن الأربع المقدسة" ويصل عدد سكانها ما بين فلسطينيين ومستوطنين الى حوالي 40 ألف نسمة.



- خلال حرب تموز 2006، تعرضت لهجوم شبه يومي بوابل من صواريخ المقاومة في لبنان، ونزح معظم سكانها ومستوطنيها حتى ما بعد الحرب.



وخلال معركة طوفان الأقصى، كانت المقاومة تستهدفها بشكل دوري لا سيما قواعد الجيش الإسرائيلي في جبل ميرون وقاعدة القيادة الشمالية (دادو) التي تعدّ أحد أهم الأهداف العسكرية فيها: 32.98145793891134, 35.51236211022264. (الخنادق)