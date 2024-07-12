آخر خبرٍ عن "حادثة حافلة الدورة".. بيانٌ من الجيش

أعلنت قيادة الجيش، في بيان اليوم، أنه "بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٢، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة السوري (ع.ح.) لتهجُّمه على حافلة نقل مشترك واعتدائه على أحد ركابها".





وتابع البيان: "يواصل الجيش ملاحقة المخلين بالأمن لمنع التعرض للمواطنين وحافلات النقل المشترك".

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