في هذا التوقيت.. الكهرباء إلى 4 ساعات!

كشفت معلومات "لبنان24" أنّ التغذية بالطاقة الكهربائية سترتفع بعد يوم الثلاثاء إلى 4 ساعات يومياً تقريباً كحدّ أدنى، وذلك بعدما سيبلغ إنتاج معملي الزهراني ودير عمار نحو 550 ميغاواط تقريباً.

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وأشارت المصادر إلى أنَّ التغذية ستعود تدريجياً إلى كافة المناطق فور الإنتهاء من تفريغ كافة الحمولات على أن يجري تشغيل مجموعات إنتاجية إضافية لمد الشبكة بالطاقة ومنع انهيارها.

ومساء اليوم، أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان، المباشرة بعملية تفريغ القسم الأول من حمولة الفيول العراقي في معمل دير عمار.

وذكرت المؤسسة أنه سيتم ملء خزانات المعمل المذكور بنحو 21 ألف طن متري من الغاز أويل العراقي، على أن تتوجه الباخرة لتفريغ الكمية المتبقية من الحمولة والبالغة حوالى 9000 طن متري في معمل الزهراني لتجنب توقفه، علماً أنه من المرتقب أن ينفد مخزونه بعد ذورة ليل اليوم.

وأوضحت "كهرباء لبنان" أنه سيُصار إلى تفريغ القسم الثاني من الشحنة المذكورة والبالغة حمولتها حوالى 30,000 طن متري، وذلك فور تبلغ المؤسسة برفع المورد للحجز المالي عنه، أي عن القسم الثاني من الحمولة.

وحالياً، فإن حمولة القسم الثاني ترسو قبالة مصب معمل الزهراني، وتقول "كهرباء لبنان" إنها ستعمل على إعادة تشغيل المجموعات الإنتاجية التي وضعت خارج الخدمة قسرياً في كل من معملي دير عمار والزهراني تباعا مع ارتفاع مخزون مادة الغاز أويل، وبالتالي إعادة التغذية تدريجياً إلى ما كانت عليه في الأيام القليلة المقبلة.