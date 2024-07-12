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لبنان

"سرايا المقاومة" تعلن عن أول عملية لها ضد إسرائيل.. ماذا استهدفت؟

Lebanon 24
12-07-2024 | 14:49
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صدر عن "غرفة عمليات السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، البيان الآتي:
 
"دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودفاعًا عن وطننا لبنان وشعبه وفي الذكرى السنوية الثامنة عشرة لحرب تموز، تعلن السرايا اللبنانية عن أولى عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، فعند الساعة 5:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-7-‏‏2024 هاجمت مجموعة الشهيدين عبد العال في السرايا اللبنانية موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة معاهدين شعبنا على مواصلة المقاومة حتى النصر والتحرير".
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