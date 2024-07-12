"لجنة إحياء ذكرى الدكتور عبد المجيد الرافعي" استذكرت مسيرته: أسست لمرحلة نضالية قل مثيلها

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أصدرت "لجنة احياء ذكرى الدكتور عبد المجيد الرافعي" في ذكرى رحيله بياناً قالت فيه إنّ "ذكرى رحيل الدكتور الرافعي هذا العام تأتي وسط تحديات قومية واعاصير سياسية وعسكرية تعصف بالعديد من اقطار الوطن العربي من مشرقه إلى مغربه"، وأضافت: "يأتي العدوان الهمجي الصهيوني على لبنان وفلسطين وبشكل مركز على قطاع غزة؛ وسط هذه التحديات نستذكر الراحل الكبير ونسترجع مسيرته منذ بدايتها الأولى وحتى رحيله في الثاني عشر من شهر تموز عام 2017 ، مسيرة أسست لمرحلة نضالية قل مثيلها في التاريخ العربي المعاصر".وتابعت: "لم يكن الدكتور عبد المجيد الرافعي سياسيا بالمعنى التقليدي للكلمة ولم يكن مناضلا في صفحة جهة بل كان النضال عنده فعل التزام وإيمان سيما إذا ما تعلق الأمر بفلسطين و الصراع العربي - الصهيوني. لقد ربط دعمه للمقاومة منذ انطلاقتها بالعمل على تعزيز صمود أهل الجنوب وبتوفير المقومات الأساسية لهذا الصمود من الدعم المادي الى تأمين الملاجىء وبناء المراكز الصحية، وحفر الابار الارتوازية، وكل مقومات الصمود.لم تكن قضية فلسطين بالنسبة له بيانا لفظيا يستنكر العدوان، بل وعياً بها مدفوعا بايمان عميق وصادق".وأكملت اللجنة: "لم يعرف الحكيم سوى لغة واحدة هي لغة الإنسجام مع الذات ومع المبادىء التي حملها.لم يتحدث بشيء في العلن ويمارس ما يخالفه في الخفاء. إن حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين وخاصة في غزة التي أصبحت أيقونة للنضال ونموذجا الارادة ووسام شرف على صدر ابطالها، والعدوان الصهيوني على جنوب لبنان الذي يروي أرضه شهداء بذلوا حياتهم من أجل الوطن، هي حرب مصيرية في أبعادها ونتائجها".وختم البيان: "إن كل ما يجري اليوم يذكرنا بك أيها القائد الكبير ويشعرنا أنك ما زلت بيننا، تعلمنا أن هذا العدو لا حدود لأطماعه ولا لبربريته ولا مجال لوقف أحلامه إلاّ بمقاومة وطنية مسلحة تعتمد على أبناء شعبنا وليس على أي منظمة دولية أو مؤتمرات قمة ظرفية. لأننا نعلم جيدا كما علمتنا أن فلسطين لن تحررها الحكومات بل الكفاح الشعبي المسلح. نم قرير العين فما زال في وطننا وامتنا رجال يقاتلون ليعود الحق ويزهق الباطل مهما بلغت الأثمان والتضحيات.تحية لك في عليائك أيها الغائب الحاضر".