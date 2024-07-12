بالصور.. غارات إسرائيليّة تُدمر منزلاً في الجنوب

نفذ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الجمعة، غارات جوية استهدفت بلدتي الطيبة والخيام - جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن النيران اندلعت في منزلٍ تم استهدافه.

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كذلك، أغار الطيران الإسرائيلي للمرّة الثانية مُستهفدفاً بلدة كفركلا الحدوديّة.