Advertisement

لبنان

بالصور.. غارات إسرائيليّة تُدمر منزلاً في الجنوب

Lebanon 24
12-07-2024 | 14:52
A-
A+
Doc-P-1222066-638564204877637092.jpg
Doc-P-1222066-638564204877637092.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الجمعة، غارات جوية استهدفت بلدتي الطيبة والخيام - جنوب لبنان.
 
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن النيران اندلعت في منزلٍ تم استهدافه.
Advertisement
 
كذلك، أغار الطيران الإسرائيلي للمرّة الثانية مُستهفدفاً بلدة كفركلا الحدوديّة.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2024-07-12
16:51 | 2024-07-12
16:38 | 2024-07-12
16:19 | 2024-07-12
16:17 | 2024-07-12
16:04 | 2024-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24