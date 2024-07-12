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لبنان

جمعية قرى الأطفال SOS احتفلت بمرور 55 عاما على تأسيسها

Lebanon 24
12-07-2024 | 16:38
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احتفلت جمعية قرى الأطفال SOS في لبنان بمرور 55 عاما على تأسيسها، خلال احتفال اقيم في قرية SOS بحرصاف في حضور أعضاء مجلس الإدارة، الموظفين، والأطفال الذين يعيشون تحت رعاية الجمعية. 
وتضمن برنامج الإحتفال رقصات على أنغام الموسيقى اللبنانية التراثية، وأنشطة ترفيهية شارك فيها الجميع.
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والقى رئيس مجلس الإدارة ناجي جبران كلمة شكر فيها الحضور على "جهودهم المستمرة وتفانيهم في المحافظة على رسالة الجمعية السامية".
 بدورها شددت المديرة الوطنية بالتكليف غاده الهاشم على أهمية "التضامن والعمل الجماعي كمفتاح لنجاح الجمعية على مدى سنوات"، وشكرت "اعضاء فريق العمل وجميع الداعمين والمتبرعين الذين ساهموا في مساندة رسالة الجمعية طوال مسيرتها".
كما تخلل الحفل كلمات مؤثرة للأطفال وتكريم لكارلا ديب وطوني عيد ل"نهاية خدمتهم في الجمعية بإخلاص وعطاء دام أكثر من 40 عاما". 
واختتمت الجمعية حفلها بصورة عائلية وإطلاق 55 بالونا في السماء من قبل الأطفال، تمثل احلامهم الواسعة وأملهم في المستقبل. (الوكالة الوطنية)
 

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