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كتب الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، عبر حسابه على منصة "أكس": ‏"جهة نافذة تدير مصلحة المياه. قالوا كذباً ان بعد الفاتورة الجديدة لن تنقطع المياه أبداً. تحركنا ضد الفاتورة الباهظة والاستهتار. تفرّج من تفرّج من المرجعيات وتخلّف من تخلّف عن الاعتراضات... ومع ذلك لا يلام إلا أسامة سعد!. اخجلوا من عاركم وهاتوا المياه للناس. طال إنتظار الغضب!".