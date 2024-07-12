ترقّب لما بعد زيارة نتنياهو لواشنطن وقلق فرنسي من اندلاع حرب واسعة

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اصافت" البناء": يعمد جيش الاحتلال وفق ما يشير خبراء عسكريون الى إقامة حزام أمني أو منطقة عازلة على طول الحدود بالنار واستخدام القنابل الفوسفورية، على عمق يفوق الـ7 كلم، حيث وسّع ضرباته خلال الأسبوع الحالي الى قرى وبلدات لم يقصفها بهذا الشكل في الأشهر السابقة، ما يعكس بأن الجيش الإسرائيلي يريد إقامة منطقة عازلة وخالية من السكن والمنازل، ظناً أن ذلك يبعد حزب الله 10 كلم هو مدى صواريخ «الماس» التي تستخدمها المقاومة مؤخراً في ضرباتها ضد المواقع الإسرائيلية، ما يؤدي إلى مزيد من تهجير سكان الشمال وصعوبة عودتهم إلى مستوطناتهم.





ويعدّ هذا الإعلان الأول للسرايا، التي أسّسها «حزب الله» عام 1997، وتضم مقاتلين غير منضمّين للحزب.

وكتبت" الشرق الاوسط":في بيان هو الأول منذ بدء الحرب، تبنّت «السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي» التابعة لـ«حزب الله»، التي تضم مقاتلين متطوعين من مختلف الطوائف اللبنانية، عملية عسكرية في الجنوب ضد إسرائيل.ويعدّ هذا الإعلان الأول للسرايا، التي أسّسها «حزب الله» عام 1997، وتضم مقاتلين غير منضمّين للحزب. وذكرت «البناء» أن الاتصالات الدولية لا سيما الأميركية الأوروبية مع لبنان لم تتوقف لاحتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية وإنجاز تفاهم يكون جاهزاً للتطبيق فور توقف العدوان على غزة لكي لا تستمرّ العمليات العسكرية وتنزلق إلى حرب شاملة، لكن بقيت النقاشات في الإطار النظريّ والشفهيّ ولا يوجد اتفاق مكتوب ونهائيّ حتى الساعة، كما أن مبعوث الرئيس الأميركي أموس هوكشتاين وضع الخطوط العريضة للاتفاق نظرياً خلال زياراته الأخيرة ولن يزور لبنان قبل إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لأنه بات مقتنعاً بأن حزب الله لن يوقف العمليات العسكرية ضد «إسرائيل» قبل وقف العدوان على غزة، ولذلك فإنّ أي صيفة اتفاق حتى لو كان مكتوباً لن يصبح قابلاً للتنفيذ قبل وقف الحرب في غزة.اصافت" البناء": يعمد جيش الاحتلال وفق ما يشير خبراء عسكريون الى إقامة حزام أمني أو منطقة عازلة على طول الحدود بالنار واستخدام القنابل الفوسفورية، على عمق يفوق الـ7 كلم، حيث وسّع ضرباته خلال الأسبوع الحالي الى قرى وبلدات لم يقصفها بهذا الشكل في الأشهر السابقة، ما يعكس بأن الجيش الإسرائيلي يريد إقامة منطقة عازلة وخالية من السكن والمنازل، ظناً أن ذلك يبعد حزب الله 10 كلم هو مدى صواريخ «الماس» التي تستخدمها المقاومة مؤخراً في ضرباتها ضد المواقع الإسرائيلية، ما يؤدي إلى مزيد من تهجير سكان الشمال وصعوبة عودتهم إلى مستوطناتهم.

مرّت أمس الذكرى الـ18 لاشتعال حرب تموز 2006 التي استمرت شهراً وأنهاها صدور القرار الاممي 1701. وقد جاءت ذكرى تلك الحرب الآن وسط ظروف ميدانية يمرّ بها الجنوب منذ تسعة أشهر هي الأخطر.وكتبت" النهار": مع أن تصريحات قادة "حزب الله" ومسؤوليه ونوابه دأبت في شكل لافت في الأيام الأخيرة، وتحديداً عشية ذكرى انطلاق حرب تموز، على استبعاد إقدام إسرائيل على حرب واسعة ضد الحزب ولبنان، فإن كل هذه التصريحات لم تخف واقعياً تعاظم خطر اشتعال حرب تكرر إسرائيل في كل يوم أنها تعد العدة لها ولا يمكن في أي شكل إهمال واستبعاد وتجاهل خطر جديتها في أي لحظة. ولذا تنشد الأنظار أكثر فأكثر الى مرحلة الثلث الأخير من تموز وما بعده أي الى ما بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن حيث سيلقي خطاباً أمام الكونغرس الأميركي كما سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، وكل المعطيات تتوقع أن تتخذ حكومة نتنياهو قراراً حاسما في شأن الجهة الشمالية مع لبنان بعد هذه الزيارة المفصلية سواء لجهة إقران التهديدات بإبعاد "حزب الله" عن الحدود بالقوة أو من طريق تسهيل السبل لمفاوضات تنهج طريق تسوية حدودية برية بين لبنان وإسرائيل تكفل نزع فتيل الحرب.وأمس تعمد الطيران الحربي الإسرائيلي إثارة خوف اللبنانيين فقام بطلعات من أقصى الشمال الى جبل لبنان وبيروت والداخل خارقاً فيها جدار الصوت بقوة على دفعتين، مخلفاً حالاً من الهلع بين المواطنين لاعتقادهم أنه دوي انفجار أو قصف لمكان ما في العمق. وإما على أرض الميدان، فتعرّضت آلية للجيش اللبناني من نوع "هامفي"، لرشقات رشاشة إسرائيلية من قرية الغجر قرب الوزاني. وأفيد عن إصابتها بشكل مباشر بأربع رصاصات، فيما نجت العناصر بأعجوبة من هذا الاعتداء.وفي غضون ذلك أفادت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تقدّمت بتاريخ ٣ تموز ٢٠٢٤، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشكوى أمام مجلس الأمن وتضمّنت إحصاءات رسميّة عن عدد الحرائق الناتجة عن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض، والذي بلغ ٦٨٣ حريقًا، وعن مساحة الأراضي المحروقة بالكامل التي تخطت ٢١٠٠ دونم خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول الماضي وحتى منتصف آذار من العام الحالي، بالإضافة إلى مساحة الأراضي الحرجيّة والزراعيّة المُتضرّرة والتي وصلت الى6000 دونم.وكتبت" الاخبار": يلمس الفرنسيون، على ما تقول مصادر مطّلعة على الموقف الفرنسي، أن «باريس تتابع النقاش الذي يدور بين اجتماعات الحكومة الإسرائيلية والكابينت، وفي اجتماعات القيادة العسكرية وبين كبار الجنرالات حول نواياهم للحرب مع لبنان، وأن هناك شبه إجماع على أنه على إسرائيل الآن أو في المستقبل، أن تدفع كلفة الحرب المرتفعة مع حزب الله». ويطرح «التفكير الجديد» خشية قوية لدى الفرنسيين من اندفاع إسرائيل مع استمرار التعثّر السياسي والعسكري الإسرائيلي في غزّة، إلى تجرّع كأس الخسائر الفادحة للحرب مع حزب الله، «لأن الظروف الحالية لا يمكن أن تستمر في ظل استحالة عودة المستوطنين إلى الشمال من دون إزالة تهديد حزب الله، ومحاولة استغلال الدعم الغربي والأميركي الحالي لشن حربٍ على لبنان، تخلط الحسابات في الشرق الأوسط».عناصر كثيرة تدفع فرنسا إلى التحرّك لتفادي تدهور من هذا النوع، وسط كل التوترات الأوروبية والدولية وحتى الداخلية، إذ من مصلحة باريس اليوم، تعزيز الأدوار الخارجية بشكل عام، حيث يساعد ذلك الدولة الفرنسية العميقة على الدفع نحو انتظام الدينامية السياسية الداخلية، خصوصاً بعد الانتكاسات الأفريقية ونتائج الانتخابات الأخيرة، وليس مقبولاً فرنسياً، أن تسقط باريس في الامتحان اللبناني وتترك حرباً لتندلع بلا حسابات على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط. ولعل النشاط الفرنسي حالياً لتمرير التمديد لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفل) «بالتي هي أحسن» وإهمال أي بحث بإدخال تعديلات على مهمة القوّة، واحد من أوجه رد الفعل الفرنسي «لتبريد النار»، وفي الاتصالات التي يقوم بها الفرنسيون على الرغم من انشغالاتهم الداخلية.لكنّ الأهم والأكثر تأثيراً في قرار العدو شنّ عملية من هذا النوع من عدمه، هو ما تفرضه حسابات الميدان على الأمنيات، إذ إن التفكير بالحرب الواسعة من جانب العدوّ على ذات المنطق، جرى تسريبه أكثر من مرّة في الإعلام العبري، وهو لا يختلف عن التهديدات بشن حرب واسعة على الجبهة اللبنانية، والتي يطلقها العدو منذ 8 تشرين الأول.