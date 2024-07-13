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لبنان

ضبط بالجرم المشهود وهو يهرّب سوريين في خراج عندقت

Lebanon 24
13-07-2024 | 00:31
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تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مكتب القبيات من القاء القبض على المدعو "ر.ب" بالجرم المشهود وذلك أثناء قيامه بتهريب 9 أشخاص من التابعية السورية في منطقة وادي عودين خراج بلدة عندقت وبحوزته مبالغ مالية على متن سيارة رباعية الدفع من نوع نيسان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتم احالته الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

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