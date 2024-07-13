ضبط بالجرم المشهود وهو يهرّب سوريين في خراج عندقت

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تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مكتب القبيات من القاء القبض على المدعو "ر.ب" بالجرم المشهود وذلك أثناء قيامه بتهريب 9 أشخاص من التابعية السورية في منطقة وادي عودين خراج بلدة عندقت وبحوزته مبالغ مالية على متن سيارة رباعية الدفع من نوع نيسان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم احالته الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.