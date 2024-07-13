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لبنان

مُطاردة في شارع المصارف في طرابلس.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
13-07-2024 | 00:43
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سمع بعيد منتصف ليل الجمعة ـ السبت صوت صراخ في محلة شارع المصارف في طرابلس، تبين لاحقا انها عملية مطاردة من قبل مواطنين لاحد الاشخاص الذي ضبط بالجرم المشهود اثناء قيامه بسرقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
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وعرف لاحقاً انه تم القاء القبض على السارق على ان يتم تسليمه لاحقاً الى القوى الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.




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