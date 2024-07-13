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لبنان

قتيل وجريحان.. تهجم على مستشفى الكورة وتبادل لاطلاق النار إليكم ما جرى

Lebanon 24
13-07-2024 | 00:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان إشكالا وقع مساء أمس الجمعة في منطقة الكورة - دير النور ادى إلى سقوط جريحين وتم نقل أحدهما الى مستشفى الكورة للعلاج.

ولاحقاً أقدم مجهولون على التهجم على المستشفى المذكور حيث حصل تبادل إطلاق نار اصيب نتيجته المدعو "صهيب درويش" بـ 3 رصاصات الا انه ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه، وفرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة.
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وعُلم ان شخصين أصيبا عن طريق الخطأ أثناء تواجدهما في المستشفى هما "طوني طانوس" و "سمير بو فراعه"، ووصفت اصاباتهما بـ "المستقرة".
 
 
 
 
وسادت اجواء من التوتر والغضب الشديد المنطقة اثر مقتل الشاب ترافق ذلك مع تسيير دوريات مكثفة للجيش والمخابرات خوفاً من تجدد الاشكال.

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