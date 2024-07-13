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لبنان
"حملات كاذبة"...لمنع ترحيل السوريين
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-07-2024
|
02:15
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كان لافتاً في اليومين الأخيرين، قيام صفحات ومواقع إخباريّة بالتصويب على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، عبر الإدّعاء والزعم أنّ بعض العائدين يتعرّضون للتوقيف والتعذيب والقتل، لأنّهم ضدّ "النظام السوريّ".
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الا ان مصدرا أمنيّا لفت في هذا السياق، الى أن جميع السوريين تتم إعادتهم إلى بلادهم برغبتهم، وأنّ من يدخل لبنان بطريقة شرعيّة يتمّ إرجاعه بالتنسيق مع السلطات السوريّة.
وأكّد المصدر الأمنيّ أنّ كل الأخبار التي يتمّ الترويج لها بما يخصّ عودة النازحين غير صحيحة، والهدف منها التصويب على عمل القوى الأمنيّة وإبقاء النازحين في لبنان.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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