Advertisement

لبنان

"حملات كاذبة"...لمنع ترحيل السوريين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-07-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1222143-638564549035823970.jpg
Doc-P-1222143-638564549035823970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كان لافتاً في اليومين الأخيرين، قيام صفحات ومواقع إخباريّة بالتصويب على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، عبر الإدّعاء والزعم أنّ بعض العائدين يتعرّضون للتوقيف والتعذيب والقتل، لأنّهم ضدّ "النظام السوريّ".
Advertisement
الا ان مصدرا أمنيّا لفت في هذا السياق، الى أن جميع السوريين تتم إعادتهم إلى بلادهم برغبتهم، وأنّ من يدخل لبنان بطريقة شرعيّة يتمّ إرجاعه بالتنسيق مع السلطات السوريّة.
وأكّد المصدر الأمنيّ أنّ كل الأخبار التي يتمّ الترويج لها بما يخصّ عودة النازحين غير صحيحة، والهدف منها التصويب على عمل القوى الأمنيّة وإبقاء النازحين في لبنان.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:56 | 2024-07-13
06:22 | 2024-07-13
06:17 | 2024-07-13
06:14 | 2024-07-13
05:58 | 2024-07-13
05:41 | 2024-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24