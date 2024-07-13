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لبنان

طلعات اسكتشافية وقصف بقذائف فوسفورية.. هكذا بدا الوضع مساء أمس جنوباً

Lebanon 24
13-07-2024 | 01:06
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يسجل منذ منتصف الليل الفائت وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية لمسيرة اسرائلية فوق مزارع شبعا المحتلة ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع واقليم التفاح، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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تزامنت الطلعات مع قصف مدفعي اسرائلي بقذائف فوسفورية محرقة طاولت احراج راشيا الفخار وكفرحمام والهبارية أشعلت حرائق في احراج الصنوبر والسنديان المستهدفة.
 
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