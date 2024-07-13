التحق كمجند في الجيش قبل 12 يوما فقط.. خالد توفي بحادث مروع في عكار

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وقع حادث سير ليلا بين سيارة ودراجة نارية على طريق بلدة الكويخات في عكار نتج عنه سقوط قتيل وهو سائق الدراجة النارية المجند في الجيش "خالد عبدالله حيدر" من بلدة فنيدق وسكان الكويخات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعمل الصليب الاحمر على نقل الجثة الى أحد مستشفيات المنطقة.يُذكر ان الفقيد التحق بالجيش كمجند قبل 12 يوماً فقط.