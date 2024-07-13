31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قبيسي: لبنان لا يمكن إنقاذه الا بالتفاهم والحوار
Lebanon 24
13-07-2024
|
02:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى النائب هاني قبيسي، في مجلس عاشورائي في بلدة كفرصير، ان "الابتعاد عن الحوار والتفاهم ترك البلد مكشوفا بدون رئيس بواقع سياسي ضعيف وأزمة اقتصادية"، وقال: "تعترضون على ما تقوم به المقاومة وبالتالي لا تقدمون على مساحة الدولة إلا تعطيلا فوق تعطيل".
Advertisement
أضاف: "نوجه التحية لكل الشرفاء من اهلنا ممن تركوا بلداتهم ومنازلهم. صامدون رغم كل الظروف التي يمرون بها. صامدون رغم تدمير بيوتهم، وما زالوا رغم كل شيء داعمين للمقاومة التي تحمي حدودنا، ينتظرون نصرا قريبا. هذه المقاومة من كل الاحزاب والقوى الوطنية تحمي سيادتنا وكرامتنا دفاعا عن القضية الفلسطينة في الوقت الذي تخلت فيه معظم الدول العربية التي تحولت الى جمعيات خيرية، تخلت عن القضية الفلسطينية ساكتة خانعة لا تحرك ساكنا لا تفقه لغة المواجهة والممانعة. الغوا جامعتهم العربية منذ السابع من تشرين الى يومنا هذا، لم تجتمع هذه الجامعة ولم تتخذ قرارا ولم تعلن موقفا، تركت المقاومة الفلسطينية مع كل الدول العربية من دون اي دعم ولا مساعدة، وكل ما يجيدونه تقديم بعض المساعدات التي لا تحمي اطفال غزة من نيران الحقد التي لا تفرق بين صغير وكبير".
وتابع: "في ظل هذا الواقع نادينا في لبنان منذ فترة طويلة بأننا في وسط هذه المواجهة بأمس الحاجة الى وحدة موقف وطني، أن يكون لبنان بأسره موحد الموقف يحمل قضية واحدة، نقف الى جانب المقاومة ونطبق الشعار الحقيقي الذي يحمي بلدنا وهو وحدة الشعب والجيش والمقاومة، ومع الاسف لا نرى الا ابتعادا عن القضية الاساسية الا وهي حماية لبنان، وهذا الامر ليس بجديد من بعض الساسة في بلدنا، فلبنان كان متروكا على مساحة الجنوب، وحيدا بمواجهة العدو، لم تؤمن له حماية لا على مستوى الدولة ولا على المستوى السياسي، والبعض تغنى بأن قوة لبنان في ضعفه. للاسف في لبنان كثيرون يعترضون حتى على ما تقوم به المقاومة وبعضهم ينادي بالحياد، لا يريدون أن يدافع لبنان عن نفسه، يريدونه أن يكون ضعيفا، ولعل البعض يستجدي موقفا كي يصل الى سياسة تطبيع او حياد، ومع كل هذه الاجواء دعا الرئيس نبيه بري الى الحوار لكي نصل الى تفاهمات كي نتمكن من توحيد الموقف ونعيد بناء الدولة. مع الاسف رفضوا الحوار، لا يريدون التواصل مع شركائهم في الوطن، يعطلون كل شيء ويتهمون الثنائي الوطني بأنه من يعطل الدولة".
وختم: "ان ابتعادكم عن الحوار والتفاهم ترك البلد مكشوفا بدون رئيس بواقع سياسي ضعيف وأزمة اقتصادية تسيطر على الواقع، تعترضون على ما تقوم به المقاومة وبالتالي لا تقدمون على مساحة الدولة إلا تعطيلا فوق تعطيل، فليس بهذه الطريقة تحمى الاوطان ولا يمكن أن نصل الى دولة قوية بهذا الانقسام الا إذا توحدنا وسرنا في درب الحوار، لأن لبنان بلد التوافق والتحاور والان ندعو مجددا الى حوار حقيقي ننتج من خلاله رئيس جمهورية ونشكل حكومة وطنية ونحمي مؤسسات البلد ونعيد بناء الدولة التي من واجباتها حماية المواطن، فعلى كل الاطراف السياسية في لبنان أن تعيد حساباتها لان لبنان لا يمكن أن ينقذ الا بالتفاهم والحوار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل أنهت كارلا حداد زواجها الحالي وعادت لطوني أبو جودة؟ الإعلامية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة!
Lebanon 24
هل أنهت كارلا حداد زواجها الحالي وعادت لطوني أبو جودة؟ الإعلامية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة!
07:15 | 2024-07-12
12/07/2024 07:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التوقيت.. الكهرباء إلى 4 ساعات!
Lebanon 24
في هذا التوقيت.. الكهرباء إلى 4 ساعات!
14:36 | 2024-07-12
12/07/2024 02:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة للجميع.. عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب رغم كل الأزمات والمشاكل (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة للجميع.. عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب رغم كل الأزمات والمشاكل (فيديو)
08:20 | 2024-07-12
12/07/2024 08:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ للحرب مع "حزب الله"... هذا ما ستقوم به إبتداءً من يوم الأحد
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ للحرب مع "حزب الله"... هذا ما ستقوم به إبتداءً من يوم الأحد
08:13 | 2024-07-12
12/07/2024 08:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في وسط بيروت.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بإفتتاح متجرها (فيديو)
Lebanon 24
في وسط بيروت.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بإفتتاح متجرها (فيديو)
01:29 | 2024-07-13
13/07/2024 01:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:56 | 2024-07-13
ميقاتي تلقى اتصالاً من وزير خارجية بريطانيا: نسعى لمعالجة الأوضاع المتوترة في جنوب لبنان وغزة
06:22 | 2024-07-13
بلدية صيدا أعلنت تكثيف أعمال تنظيف الشوارع وتأمين تجهيزات خاصة لفرقها
06:17 | 2024-07-13
ممثل "حماس" في لبنان: الشعب الفلسطيني لن يخضع لإسرائيل
06:14 | 2024-07-13
بالفيديو... حريق كبير في طرابلس
05:58 | 2024-07-13
بيرم: تضحيات الشّهداء مكّنت لبنان من الصمود
05:41 | 2024-07-13
بعد إغلاقه.. وعود بفتح "سوق أحد" جديد في طرابلس
فيديو
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
13/07/2024 13:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
13/07/2024 13:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
13/07/2024 13:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24