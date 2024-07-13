وزير الثقافة يتحدث عن الحل في الكلية الحربية.. هذا ما قاله

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كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه على موقع "اكس": "إن وزير الدفاع وقائد الجيش ينفذان الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه بشأن نتائج مباراة التطويع في الكليّة الحربية، وهما قد مارسا اعلى درجات الترفّع والتعاون خدمةً لمصلحة المؤسسة العسكرية، ولولا تجاوبهما الراقي والمسؤول وسهر دولة الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي ومتابعاتهما لما كان الحلّ ليبصر النور.وأضاف: "لمست خلال مداولاتي معهما أن المؤسسة العسكرية محفوظة وهي بأيدٍ أمينة، وأتمنى أن ينسحب هذا التعاون ويسود في ملفات اخرى عالقة لا تقل اهميةً ولكنها ليست اكثر تعقيدا".