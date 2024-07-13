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لبنان

على طريق الخردلي - مرجعيون.. إستهداف سيارة واستشهاد شخصين هذه هويتهما (صورة)

Lebanon 24
13-07-2024 | 04:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة رباعية الدفع على طريق الخردلي - مرجعيون.
 
 
وبحسب المعلومات، استشهد شخصان كانا داخل السيارة، هما موسى محمد سليمان ونجيب حلاوي.
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