تحذير من مدير عام أوجيرو .. هذا ما قاله

كتب المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية عبر حسابه على منصة "إكس" : "مع تراكم الأعطال تجد اوجيرو نفسها عاجزة عن إصلاحها بسبب نفاذ الأموال وعدم تسلم الهيئة الاموال المقرّة لها في موازنة ٢٠٢٤ . إننا حتما ذاهبون إلى توقف تدريجي لاعمال الصيانة و التشغيل للشبكة الوطنية. هل من مجيب في الوزارات المعنية؟ "

مع تراكم الأعطال تجد #اوجيرو نفسها عاجزة عن إصلاحها بسبب نفاذ الأموال وعدم تسلم الهيئة الاموال المقرّة لها في موازنة ٢٠٢٤ . إننا حتما ذاهبون إلى توقف تدريجي لاعمال الصيانة و التشغيل للشبكة الوطنية. هل من مجيب في الوزارات المعنية؟ @grandserail @MOT_LB@MOFLebanon — Imad Kreidieh (@ikreidieh) July 13, 2024 Advertisement