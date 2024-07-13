الموسوي: العدو يسير في خط بياني انحداري عنوانه هزيمة تتلوها هزيمة

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أكد النائب ابراهيم الموسوي أنّ "العدو الإسرائيلي بات في حالة هزيمة وانهيار غير معلنة، ولديه مشاكل على كل المستويات".وأشار خلال حفل تكريمي في بلدة شقرا إلى أن "التاريخ لم يشهد في أي لحظة من اللحظات من الصراع العربي الإسرائيلي، لا من خلال دولة ولا حكومة ولا جيش، حرباً جوية احترافية متقنة كما تلك التي تحصل اليوم مع الكيان الإسرائيلي، ونحن نتحدث عن معارك جوية تستهدف فيها الطائرات المسيّرة أهدافاً داخل هذا الكيان، علماً أن هذه الطائرات ليست مستوردة من فرنسا أو أميركا أو بريطانيا أو غيرها من الدول الغربية".ولفت الموسوي إلى أن "عقيدة القتال لدى الإسرائيلي تقوم على أمر واحد، وهو القيام بحرب خاطفة وسريعة وحاسمة ونصرها واضح، وأن تكون على أرض الغير، ولكن ما يحصل اليوم هو مغاير تماماً لهذه العقدية، ".