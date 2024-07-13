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لبنان

الحريري يحذّر من فقدان التوازن في البلاد

Lebanon 24
13-07-2024 | 05:33
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اعتبر الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري أن "ما حصل في نقابة الأطباء من استهداف شخصي لغنوة الدقدوقي هو عمل سياسي وليس عملاً نقابياً، وقد وصلتنا رسالته، وسيكون لنا اجتماع مع قطاع الأطباء لتحديد التوجهات المستقبلية، ورص الصفوف، والتمييز بين من وقف معنا ومن لم يقف، لأن بعض القوى حاولت إيجاد مخرج لما حصل".
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وقال الحريري أن "ما حصل مع الدقدوقي حصل مع تيار المستقبل، نحن معك وإلى جانبك، ونعتز بما تحظين به من تقدير في المنطقة من خلال عملك في التصدي لجائحة كورونا مع كل الفاعليات، والجميع يشهد على ذلك، علما انك لا تنتظرين شهادة منا أو من اي احد اخر".

وختم محذرا من "خطورة فقدان التوازن في البلد، ومن مشاريع تريد أن تحل مكان مشروع الاعتدال"، ومؤكداً أن "تيار المستقبل سيستمر بالتواصل مع كل جماهيره ومحبيه، في كل لبنان، للحفاظ على روح المشروع الوطني للرئيس الشهيد رفيق الحريري، مع الرئيس سعد الحريري". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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