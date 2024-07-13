ممثل "حماس" في لبنان: الشعب الفلسطيني لن يخضع لإسرائيل

أكد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي أن إسرائيل لن تتمكن من إخضاع الشعب الفلسطيني الذي قرّر أن يقف مع المقاومة ويصمد معها.

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وفي حديث عبر قناة "الميادين"، شدد عبد الهادي على أن القيادة الفلسطينية المفاوضة تتألم للمجازر الإسرائيلية، لكنها لن تخضع لشروط إسرائيل والإدارة الاميركية المتواطئة.كذلك، أكد عبد الهادي أنّ جبهات الإسناد للمقاومة في غزة، تدعم الشعب الفلسطيني، وتساند الميدان في فلسطين في البعدين السياسي والتفاوضي، مثمناً الدور المهم لهذه الجبهات والذي يقلق الإدارة الأميركية بشكل كبير.ورأى عبد الهادي أن مجزرة خان يونس، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، "تندرج ضمن الإخفاق المرير للاحتلال ومأزقه في الميدان".