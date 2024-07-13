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لبنان

بلدية صيدا أعلنت تكثيف أعمال تنظيف الشوارع وتأمين تجهيزات خاصة لفرقها

Lebanon 24
13-07-2024 | 06:22
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أعلنت بلدية صيدا في بيان أنّها كثفت أعمال تنظيف الشوارع والأحياء، وفقا للإمكانات المتاحة في ظل عدم تلزيم أعمال الكنس بشكل رسمي بعد. وعملت على شراء تجهيزات خاصة بالكنس وقامت فرقها بتنظيف ساحة الشهداء ومحيطها وتشحيل الأشجار والوسطيات والكنس، وأيضا اضافة الى تجديد طلاء مجسم شعلة تحرير صيدا من الإحتلال الإسرائيلي، وسط الساحة. 
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كما قامت فرق البلدية "بكنس بوليفار الشهيد معروف سعد بالإتجاهين ذهابا وإيابا وعلى مدى يومين مزودة بالمعدات والتجهيزات الخاصة، ومنها شراء مكنسة أوتوماتيك تم تثبيتها على آليات البوب كات، وباشرت بإزالة الأتربة المتراكمة على طرفي الفاصل الوسطي الإسمنتي والأرصفة .

وتتواصل أعمال إنشاء 3 ريغارات جديدة في محيط مسجد الزعتري على بولفار الرئيس الشهيد رفيق الحريري البحري، لتأمين إنسيابية تصريف أقنية الصرف الصحي ومياه الشفة وصيانة الريغارات الموجودة لضمان عدم إنسدادها . 

وتزيل فرق البلدية بمؤازرة الشرطة البلدية المخالفات وتقوم بالمساعدة اللوجستية لإزالة لافتات مخالفة، او قص عوارض حديدية موضوعة بشكل مخالف في الطريق، فيما  تواصل فرقها وبإشراف رئيس الدائرة الصحية في البلدية الدكتور مروان سعد، أعمال رش المبيدات للحشرات والقوارض والتعقيم في المسلخ ومحيطه، وكذلك في أحياء مختلفة من صيدا".
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