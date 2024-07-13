أزمة انقطاع المياه في صيدا وضواحيها قيد الحل.. هذا ما كشفه البزري

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تابع النائب عبد الرحمن البزري أزمة إنقطاع المياه والكهرباء عن صيدا وضواحيها، والتي أدت الى تضرر مصالح المواطنين، وعرّضت سلامتهم للخطر في أجواء صيفٍ حار وقاسٍ، مؤكداً "بدء حل الأزمة من خلال عودة التغذية الكهربائية وتشغيل مولدات محطات ضخ المياه بعد تزويدها بالمحروقات الضرورية".وأكّد البزري أن "الأزمة قيد الحل، لكن يجب إيجاد صيغة أفضل لمنع تكرار مثل هذه الأزمات ولحماية مصالح المدينة وأبنائها ومحيطها". (الوكالة الوطنية للإعلام)