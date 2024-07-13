المفتي عبدالله: لبنان قادر على صناعة معادلات الرفض والتحدي

استقبل مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله المسؤول التنظيمي لحركة "امل" في جبل عامل المهندس علي اسماعيل.

Advertisement

وأكّد خلال اللقاء ان "الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم موجهة للانسانية جمعاء، لانها ترتكب في اجواء من الاصرار على القتل ونهج التدمير والارض المحروقة، وهذا يتطلب وقفة ضمير مجتمعية عالمية تعبر عن سخطها واستنكارها لجرائم العدو الاسرائيلي".واضاف: "ما يقوم به العدو الاسرائيلي من تفشيل و مماطلة في عملية التفاوض وتزامن هذه المماطلة مع ارتكاب المجازر وبناء المستوطنات انما يجب ان يكون واضحا للعالم بأجمعه ان المشروع الاسرائيلي و اطماعه في الشرق الاوسط وفي فلسطين ولبنان و سوريا هو مشروع "صهيوني" بأمتياز وليس صدفة او ردة فعل لما يقوم به العدو الإسرائيلي".واكد ان "المراهنة على محاولة رسم صورة لبنان الضعيف في المنطقة بعدت عن طاولة السياسة اللبنانية، لان لبنان بات يملك من القدرة والمقاومة ما تؤهله لمواجهة اشكال التعديات الإسرائيلية بكافة صورها وصناعة معادلات الرفض والتحدي". (الوكالة الوطنية للإعلام)