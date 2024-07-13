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لبنان
النائب عز الدين دعت للضغط على إسرائيل لتطبيق القرار 1701 ووقف عدوانها
Lebanon 24
13-07-2024
|
07:08
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وجهت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين خلال إلقاء كلمة لبنان في جلسة المنتدى السياسي الرفيع المستوى للدول والمخصصة للدول المتوسطة الدخل التي تعقد في نيويورك بدعوة من الامم المتحدة، دعوة إلى المجتمع الدولي "للضغط على إسرائيل لتطبيق القرار 1701 ووقف عدوانها الذي يعمد إلى التدمير الممنهج لقرى وأراضي الجنوب اللبناني".
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وأشارت إلى "أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز استجابة لبنان للازمات المتعددة الاوجه التي يعاني منها منذ خمس سنوات"، مطالبة المؤسسات الدولية بـ"تفهم الوضع اللبناني وأخذ خصوصيته بعين الاعتبار، وتخفيف الشروط المفروضة للحصول على المساعدات الضرورية وتقديم المساعدات اللازمة لتغطية احتياجات النازحين السوريين وتشجيع عودتهم إلى سوريا، بالإضافة إلى تغطية كلفة معالجة أعباء النزوح على لبنان".
وأشارت الى ان "لبنان رغم التزامه بأجندة 2030 شهد في السنوات الأخيرة أزمات شديدة أثرت على إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي شهد عدد منها تعثرا لافتا".
وعددت عز الدين مؤشرات التراجع الاقتصادي والنقدي والاجتماعي التي شهدها لبنان، وتحدثت عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمواجهة هذه التحديات و"التي أدت إلى استعادة الاستقرار النسبي في سعر الصرف، والتوصل إلى برنامج مع البنك الدولي لاستهداف الأسر الأكثر فقراً. كما اشارت إلى أقرار المجلس النيابي قوانين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها قوانين تجريم التحرش الجنسي ومحاربة العنف الأسري، والحوكمة الرشيدة، وقوانين بيئية واقتصادية تهدف لدعم الصناعة المحلية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية". (الوكاةل الوطنية للإعلام)
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